فلسطين تسجل 680 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين عن ‬‬تسجيل 680‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وست وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭

‬‬وقالت الوزيرة في بيان: إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 270 إصابة.

وأضافت أن 41 مريضاً يرقدون «في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 70841 إصابة تعافى منها 62385 وتوفي 595.