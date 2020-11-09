الكويت تسجل 735 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاثنين تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى.816

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل735 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 132 ألفا و478.

وأشار المتحدث إلى وجود 120 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 738 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 123 ألفاً و314 حالة.