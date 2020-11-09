منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الأوزبكستاني

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الاثنين، في قصر الوطن، معالي سردار عمر زاقوف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمارات والتجارة الخارجية لجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له.

وتم، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية وفرص تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسجل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان كلمة في سجل كبار الزوار بقصر الوطن، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، متمنياً المزيد من النمو والتقدم والازدهار لهذه العلاقات، بما يحقق طموحات وتطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين.