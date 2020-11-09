الكرملين سينتظر نتيجة الانتخابات الأميركية قبل أن يصدر تعليقاً عليها



قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه سينتظر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأميركية قبل أن يصدر تعليقاً عليها، كما أنه يأخذ في الاعتبار إعلان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب عن تقديم طعون قانونية تتعلق بعملية التصويت.

ولزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت إزاء الأمر منذ انتزاع الديمقراطي جو بايدن الفوز بالرئاسة، السبت الماضي، من غريمه الجمهوري ترامب، بعد أربعة أيام من الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر، وتمكن فيها بايدن من الحصول على النصاب المطلوب من أعضاء المجمع الانتخابي ليفوز بمقعد الرئاسة في البيت الأبيض.

وفي حديثه إلى الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن موسكو رأت أن من الأفضل انتظار النتائج الرسمية قبل إصدار تعليق.

وأضاف بيسكوف أن بوتين أكد مراراً على استعداده للعمل مع أي قائد للولايات المتحدة، وأن روسيا تأمل في بناء حوار مع الإدارة الأميركية الجديدة وإيجاد طريق لتطبيع العلاقات.

وشهدت العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهوراً إلى أدنى مستوياتها في حقبة ما بعد الحرب الباردة عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها من أوكرانيا، وكان بايدن يشغل آنذاك منصب نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما.



