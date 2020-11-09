إندونيسيا تسجل 2853 إصابة جديدة بكورونا و75 وفاة

أظهرت بيانات فريق المهام المكلف بمتابعة تطورات كوفيد-19 أن إندونيسيا سجلت 2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 440569 مصابا.

كما رُصدت 75 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 14689 وفاة. وأوردت البيانات أن 372266 شخصا في المجمل تعافوا من الفيروس.