الصين تعتزم إصدار بيان لتهنئة الفائز بالرئاسة الأميركية



قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأميركية، وذلك بعد تساؤل حول السبب وراء عدم تهنئة بكين للديمقراطي جو بايدن على الفوز في الانتخابات.

وانتزع بايدن ما يكفي من الولايات للفوز بمقعد الرئاسة الأميركية، لكن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بنتيجة الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر، ويقدم طعوناً قضائية ضدها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين، في إفادة صحفية يومية: «لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونفهم أن نتيجة الانتخابات الأميركية سيجري إقرارها وفقاً للقانون الأميركي والإجراءات الأميركية».

وتعيش العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أسوأ فترة تمر بها منذ عقود، وذلك بسبب نزاعات متنوعة من التكنولوجيا والتجارة وحتى هونج كونج وفيروس كورونا. وفرض ترامب حزمة عقوبات على بكين.

وقال وانغ: «نؤمن دائماً بأنه يجب على الصين والولايات المتحدة أن تعززا الاتصال والحوار فيما بينهما، وتديرا مواطن الاختلافات على أساس من الاحترام المتبادل، وتعملا على توسيع إطار التعاون على أساس المصلحة المشتركة، وتؤسسا لتطوير علاقات ثنائية سليمة ومستقرة».



