الفلبين تسعى للحصول على 50 مليون لقاح لكورونا



تهدف الفلبين إلى الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا العام المقبل لتطعيم حوالي ربع السكان، ومن المرجح أن يصل معظم هذه الجرعات بحلول نهاية عام 2021 أو أوائل عام 2022.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن كارليتو جالفيز، كبير مسؤولي شؤون اللقاح والمنفذ الرئيسي لسياسات احتواء تفشي الفيروس، القول: إن لقاحاً قد يكون متاحاً للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الفترة من مايو وحتى يوليو.

وأضاف أن الحكومة تقوم بتقييم 17 لقاحاً في مراحل مختلفة وتجري محادثات للوصول إلى مصدر للإمداد لتطعيم 25 مليون شخص في البداية.

وقال جالفيز: إن الفلبين تخطط لتأمين اللقاح من خلال محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، بصرف النظر عن استخدام ما هو متاح في إطار آلية «كوفاكس» المدعومة من منظمة الصحة العالمية، والتي تضمن حصول البلاد على اللقاحات لـ 20% من سكانها.

وتعاني الفلبين من ثاني أسوأ تفش لكورونا في جنوب شرق آسيا، حيث سجلت أكثر من 396 ألفاً و300 إصابة حتى أمس الأحد، على الرغم من انخفاض الإصابات للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر.



