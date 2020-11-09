روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية الجائحة.

ونقل الموقع عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و796132 إصابة.

كما تم تسجيل 254 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 30793 حالة وفاة.

وتماثل 10722 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و335141 شخصا، مع بقاء 430198 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.



