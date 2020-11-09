تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 3840.

وأفادت صحيفة «بانكوك بوست» نقلاً عن مركز إدارة أزمة «كوفيد19-» القول، إن جميع الحالات كانت لأجانب دخلوا البلاد في الفترة الأخيرة.

وقد تعافى من مرض «كوفيد-19» الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، 3661 شخصاً في البلاد، بينما لا يزال هناك 119 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.