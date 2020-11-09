اليابان: فقدان 70 ألف وظيفة بسبب فيروس كورونا



أعلنت وزارة العمل اليابانية أن أكثر من 70 ألف شخص في البلاد فقدوا وظائفهم، أو أوشكوا على فقدانها، بسبب جائحة كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أن الوزارة تقوم بالتحقق بشأن حالات العاملين الذين تم تسريحهم من العمل، أو الذين لم يتم تجديد عقودهم بسبب معاناة أرباب عملهم نتيجة لتراجع أداء الأنشطة التجارية.

ووجد المسؤولون أن هناك 70 ألفاً و242 شخصاً واجهوا البطالة أو أوشكوا على مواجهتها، خلال الفترة بين أواخر يناير والسادس من نوفمبر.

ويعتقد المسؤولون أن الأعداد الحقيقية يحتمل أن تكون أعلى من ذلك، حيث إنهم قاموا بتضمين الحالات المعروفة بالنسبة لمكاتب العمل الإقليمية ومكاتب التوظيف العامة فقط.

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، قال، الجمعة الماضي: إن اقتصاد البلاد ما زال في وضع حرج بسبب جائحة كورونا، ولكن هناك مؤشرات على تحسن الأوضاع.



