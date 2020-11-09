التشيك تسجل 3608 حالات إصابة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، تسجيل 3608 حالات إصابة بفيروس كورونا أمس، الثامن من نوفمبر، وهي أدنى حصيلة يومية في البلاد في أربعة أسابيع.

ويقل عدد الحالات الجديدة بنحو 3000 عما تم تسجيله في الأسبوع السابق، وبذلك يصل الإجمالي إلى 414828 إصابة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون، والتي شهدت واحدة من أعلى معدلات الإصابة في أوروبا في الأسابيع القليلة الماضية.

كما سجلت الوزارة 177 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 4858.