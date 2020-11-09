انفجار سيارة مفخخة جنوبي أفغانستان

أصيب ما لا يقل عن 30 شخصا، من بينهم 10 مدنيين، في انفجار سيارة مفخخة بإقليم قندهار الواقع جنوبي أفغانستان مساء أمس الاحد، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية عن مسؤولين القول، إن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من مقر الشرطة فى منطقة مايواند بالإقليم فى حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى.

وقال مسؤولو الصحة في مستشفى ميروايس بقندهار، إن المستشفى استقبل 23 مصابا، بينهم 10 مدنيين.

ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم.



