إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 1.84 مليون حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 84ر1 مليون حالة تقريبا، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 40 ألفا و490 حالة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 134 ألفا و95 من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعا.