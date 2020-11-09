ميركل تعتزم الإدلاء ببيان حول نتيجة الانتخابات الأميركية



تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإدلاء ببيان حول نتيجة الانتخابات الأميركية في ديوان المستشارية ببرلين صباح اليوم الاثنين.

وفي الولايات المتحدة، أعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية السبت الماضي.

وكانت ميركل قد هنأت بايدن بالفعل، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستقبلي بين البلدين.

وجاء في بيان لميركل نُشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتمنى له التوفيق والنجاح من صميم قلبي وأهنئ أيضاً كامالا هاريس، أول نائبة منتخبة لرئيس بلادها».