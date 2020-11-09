إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 935 ألفاً و104 حالات

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 935 ألفاً و104 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 41 ألفا و394 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس، 335 ألفا و74 شخصا.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 40 أسبوعا.