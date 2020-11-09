المكسيك تسجل 5887 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5887 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و219 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 967825 وحالات الوفاة إلى 95027.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.