بايدن يباشر استعداداته للانتقال إلى البيت الأبيض

بعد الاحتفال بفوزه على دونالد ترامب، باشر جو بايدن الأحد استعداداته لانتقاله إلى البيت الأبيض، مع تحديد أولويّتين: مكافحة وباء كوفيد-19 وإعادة توحيد أميركا المنقسمة.

وأشاد قادة من كلّ أنحاء العالم بانتخاب المرشّح الديموقراطيّ.

ومن دون توجيه أيّ كلمة إلى خصمه، احتفل بايدن "بفوزه المقنع"، ومَدّ في الوقت نفسه يده إلى ناخبي الرئيس الجمهوري، مؤكّداً أنّه يتفهّم "خيبة الأمل"، وذلك في خطاب حماسي في معقله بولاية ديلاوير، أمام حشد كبير تجمّع داخل سيّارات، في جوّ احتفالي.

وأعلن النائب السابق للرئيس الأسبق باراك أوباما تشكيل خليّة أزمة خاصّة بفيروس كورونا المستجدّ الذي أودى حتّى الآن بأكثر من 237 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وهذه الخلية ستضمّ علماء وخبراء وستكون مكلّفة وضع "خطّة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 يناير 2021"، يوم تنصيبه.

وأُعلِنت في وقت سابق تدابير عدّة لمكافحة الوباء، أبرزها إجراء حملة فحوص وطنيّة وجعل الكمامة إلزامية في المباني الفدرالية، ومجّانية اللقاح المستقبلي. ويعتزم بايدن أيضاً إلغاء انسحاب الولايات المتّحدة من منظّمة الصحّة العالميّة.

كما يعتزم الرئيس المنتخب إعادة الولايات المتّحدة إلى اتّفاق باريس للمناخ وإلغاء المرسوم المتعلّق بالهجرة الذي يحظّر دخول مواطني دول عدّة ذات أغلبيّة مسلمة إلى الأراضي الأميركيّة.

وستدخل كامالا هاريس التي اختارها بايدن لمنصب نائبة الرئيس، التاريخ بصفتها أوّل امرأة تشغل هذا المنصب. وقد أكّدت السناتورة عن كاليفورنيا السبت أنّها "لن تكون الأخيرة" التي تتبوّأ هذا المنصب. وأشادت بـ"أجيال النساء" من جميع الأصول، اللواتي "مهّدنَ الطريق" لها.



