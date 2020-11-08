انطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس اليوم

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

ينطلق اليوم في تونس منتدى الحوار السياسي الليبي، بمشاركة 73 شخصية ليبية.

وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنجاح منتدى الحوار السياسي بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية يتم خلالها الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد.

وكان رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، قد بحث في مداخلة مع المشاركين في لجنة الحوار في تونس، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ودستورية، وملفات التمويل الآمن والرقم الوطني، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه المفوضية.

أوصى السائح، بحسب بيان لمفوضية الانتخابات، بإشراك المفوضية في صياغة القوانين الانتخابية بما يوافق الأساليب الفنية لإنجاز الانتخابات، لافتا إلى أنه بسبب حجب التمويل عن المفوضية من حكومة الوفاق الوطني فإنها تحتاج إلى 90 يوماً لترتيب بيتها الداخلي، مشدداً على ضرورة إشراك المكونات في العملية الانتخابية، كما هو الحال في العملية الانتخابية البرلمانية السابقة. بدوره، قال الشيخ زيدان معتوق الزادمة، المنسق الاجتماعي لقبيلة أولاد سليمان، أحد المنسحبين من اجتماع الحوار السياسي في تونس، إن البعثة الأممية تحاول فرض حكومة وصاية جديدة على الشعب الليبي، موضحاً أن سبب انسحابه يعود لهيمنة عددٍ كبير من الشخصيات الجدلية التي تنتمي لجماعة «الإخوان» و«الجماعة المقاتلة» في اجتماع تونس.

وانتقد الزادمة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، تهميش الأمم المتحدة للقبائل الليبية، وعدم وجود تمثل قوي لها بمنتدى الحوار السياسي الليبي، وهو ما سيؤدي لفشله. على جانب آخر، كرر زعيم ميليشيا «الصمود» التابعة لحكومة الوفاق صلاح بادي رفضه للاجتماعات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم، مهدداً بنسف أي اتفاق ينبثق عن الحوارات التي تديرها البعثة الأممية لدى ليبيا التي وصفها بأنها «بعثة مشؤومة وبعثة الشر»، كما وصف مبعوثتها ستيفاني ويليامز بـ«الخبيثة».

وشنّ بادي، المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن هجوماً حاداً على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وكذلك على المشاركين في الحوار السياسي، وقال إنه لن يعترف بهم ولن يلتزم باتفاقياتهم.

البابا فرنسيس يأمل بنجاح الحوار ووقف إطلاق النار

أعرب قداسة البابا فرنسيس، أمس، عن أمله في أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع الليبي إلى وضع حدّ «للمعاناة الطويلة للشعب» في هذا البلد، وأن يسمح باحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً.

وقال الحبر الأعظم بعد صلاة الأحد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: «تبدأ اليوم في تونس العاصمة اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سيشارك فيه كافة الأطراف».

وأضاف «نظراً لأهمية هذا الحدث، آمل بصدق أن يتم في هذه اللحظة الدقيقة إيجاد حل للمعاناة الطويلة للشعب الليبي، وأن يتم احترام وتنفيذ الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار الدائم».

ودعا إلى الصلاة «من أجل السلام والاستقرار في ليبيا».