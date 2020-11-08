أذربيجان تعلن سيطرتها على بلدة استراتيجية في «قره باغ»

يريفان، باكو (وكالات)

أعلنت أذربيجان، أمس، أنها تمكنت من السيطرة على مدينة شوشة الاستراتيجية في إقليم ناغورنو قره باغ بعد معارك عنيفة مع القوات الانفصالية.

وسيُشكل انتزاع شوشة انتصاراً كبيراً لأذربيجان بعد 6 أسابيع من المعارك في ناغورنو قره باغ، المنطقة ذات الغالبية الأرمنية التي انفصلت عن أذربيجان في تسعينات القرن الماضي.

ونقلت وكالات أنباء عن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف قوله: إن «الأذان سيرفع في المدينة بعد انقطاع استمر نحو 28 عاماً».

بالمقابل أكدت أرمينيا أن القتال لا يزال متواصلا، إذ أفاد المسؤول في وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفهانيسيان على تويتر أن «القتال متواصل في شوشة، انتظروا وآمنوا بجيشنا». وتقع شوشة على بعد نحو 15 كيلومتراً من عاصمة الإقليم، ستيباناكيرت، وعلى طريق تربطه بأرمينيا.

وتتيح السيطرة على شوشة الواقعة على مرتفع، استهداف ستيباناكيرت التي تعتبر عاصمة لجمهورية غير معترف بها دولياً حتى من قبل أرمينيا.

وكان رئيس الإقليم الانفصالي، أراييك هاروتيونيان، أكد في وقت سابق أن من بحوزته شوشة سيكون قادراً على السيطرة على ارتساخ وهو الاسم الأرميني لإقليم ناغورنو قره باغ.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التعليم والعلم والثقافة في ناغورنو قره باغ، أن عشرات المدارس والحضانات تم تدميرها جراء النزاع الجاري. ونقل المركز الإعلامي الرسمي في ناغورنو قره باغ عن الوزيرة قولها، أمس، إنه «نتيجة للحرب التي أشعلت أذربيجان فتيلها جرى تدمير ما يزيد على 70 مدرسة وأكثر من 10 حضانات والقدر نفسه من المواقع الثقافية على أراضي أرتساخ». وذكرت المسؤولة أن الحرب حرمت أكثر من 30 ألفاً من مواطني الجمهورية غير المعترف بها، بمن فيهم 24 ألف طالب مدرسة و4 آلاف من الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، إضافة إلى طلاب الكليات والمعاهد، حرمتهم من حقهم في التعلم واندلعت المواجهات أواخر شهر سبتمبر الماضي، بين أذربيجان وانفصاليين مدعومين من أرمينيا للسيطرة على قره باغ، المنطقة التي أعلنت الاستقلال عن باكو خلال حرب في التسعينيات. والمواجهات الأخيرة هي الأسوأ في عقود، وأودت بحياة أكثر من ألف شخص بينهم مدنيون، رغم الاعتقاد أن حصيلة القتلى أعلى بكثير.

ويتواصل القتال رغم مساع عديدة من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. والدول الثلاث تمثل مجموعة مينسك التي بذلت جهود وساطة في هدنة بين الخصمين اللذين كانا من الجمهوريات السوفياتية، في 1994 لكنها لم تتوصل لحل دائم للنزاع المستمر.