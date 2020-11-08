استقالة صهر أردوغان من وزارة المالية

أنقرة (وكالات)

أعلن صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، استقالته من منصبه كوزير للمالية متحدثاً عن أسباب صحية، وذلك في بيان نشر على حسابه على انستغرام، فيما ذكرت مصادر من الحزب الحاكم أن الاستقالة جاءت بطلب من أردوغان، بعد تدهور الاقتصاد التركي وانهيار سعر الليرة.

وقال بيرات البيرق: «بعد تولي حقائب وزارية على مدى 5 سنوات تقريبا، قررت التوقف عن ممارسة مهامي كوزير للمالية لأسباب صحية».

وازدادت نقمة الأتراك على البيرق نتيجة فشله في معالجة الأزمة الاقتصادية لبلاده.

وحاولت الحكومة التركية تحسين صورة الوزير، الذي يُعتبر ثاني أقوى شخصية في تركيا بعد أردوغان، بشتى الطرق بعد أزمة الليرة الكبرى، والتي تعجز الحكومة عن احتوائها.

وفي دلالة واضحة على فشله المتواصل في إيجاد حلول علمية لأزمة بلاده الاقتصادية المُتفاقمة، سارع وزير المالية التركي للقول إنه يأمل في ألا يسجل الاقتصاد عجزاً في ميزان المعاملات الجارية مع تحقيق البلاد كشفاً جديداً للغاز الطبيعي في البحر الأسود أعلن عنه أردوغان، فيما رأى مراقبون أنّ الرئيس التركي كان يأمل من وراء ذلك تخفيف نقمة الشعب على زوج ابنته. وفي ظلّ استياء شعبي واسع ومُطالبات مُتزايدة بإقالته قال البيرق: إن الليرة «ستهبط وتصعد» مضيفاً أن التنافسية أكثر أهمية من مستوى سعر الصرف، وأشار إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بما يصل إلى اثنين بالمئة هذا العام.

ومطلع أغسطس، أطلق ناشطون أتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ «استقالة بيرات البيرق» على تويتر في ظلّ تراجع الليرة، مع دعوات مماثلة من كافة أحزاب المعارضة للرئيس التركي لإقالة زوج ابنته.

ودعا زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، أردوغان إلى إقالة صهره البيرق، حيث قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، في اجتماع مجموعة برلمانية: «إذا كنت لا تزال تحب هذه الأمة ولا ترغب في أن تصبح هذه الأمة بائسة، فإن أول شيء ستفعله هو إنهاء واجب ذلك الصهر الاجتماعي».

وأضاف «إقالته ستريح المجتمع وقاعدة ناخبيك». وانضم إلى كليجدار أوغلو النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد جارو بايلان في الدعوة إلى إقالة البيرق. وقال بايلان: إنّ المواطنين الأتراك أصبحوا فقراء بينما ارتفعت معدلات البطالة، وأصبحت تكلفة المعيشة لا تُحتمل خلال فترة تولي البيرق لمنصبه. ورفض مسؤولون كبار في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، دعوات انتشرت بشدّة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستقالة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق بعد هبوط الليرة إلى مستوى قياسي جديد مقابل العملات الرئيسية.

وأصبحت الإشارة إلى كلمة «الصهر» في الإعلام التركي، بمثابة تهمة يمكن أن تودي بصاحبها إلى السجن بذريعة إهانة وزير المالية التركي بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتحيل كلمة «الصهر» في تركيا من باب الغمز إلى بيرات البيرق ذي النفوذ المتعاظم، والذي يقدّم على أنّه قد يكون وريث أردوغان في قيادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ناهيك عن تحكمه بالاقتصاد والخزانة، وسيطرته على عدد من وسائل الإعلام في البلاد.