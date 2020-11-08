قادة العالم يعوّلون على «صداقة» بايدن

عواصم (وكالات)

توالت ردود الأفعال العالمية المرحبة بفوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية، فيما واصل عدد من قادة دول العالم تقديم التهنئة له بانتخابه رئيساً ووصفوه بالصديق، مبدين استعدادهم للتعاون معه.

وكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تغريدة: «جو بايدن كان صديقاً فعلياً لليونان، وأنا متأكد أنه في ظل رئاسته ستتعزز العلاقات بين بلدينا بشكل إضافي».

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي: «نحن مستعدون للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز العلاقات عبر الأطلسي، ويمكن للولايات المتحدة أن تعتمد على إيطاليا كحليف متين وشريك استراتيجي».

ولم يعلق الكرملين بعد على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن الزعيم الأخير للاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، البالغ 89 عاماً، أعرب عن أمله في أن يقوم جو بايدن «بتطبيع علاقاتنا، وإعادة الثقة بين بلدينا».

ومن جانبه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بايدن ووصفه بأنه «صديق عظيم لإسرائيل»، وتوجه بالشكر لدونالد ترامب على رفع العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى «ذروات لا مثيل لها».

وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه على تويتر: «نهنئ جو بايدن وكامالا هاريس». وأضاف: «جو.. نعرف بعضنا منذ حوالى أربعين عاماً، وعلاقتنا دافئة، وأنا أعلم أنك صديق عظيم لإسرائيل».

وتقدم الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة على تويتر «بالتهنئة» إلى بايدن، قائلاً: «عرفناه صديقاً وشريكاً موثوقاً به خلال عملية بناء العراق الجديد».

ومن جهته، هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بايدن وهاريس، مؤكداً أنه يتطلع إلى «تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل».

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني: «تتطلع أفغانستان إلى مواصلة وتعميق شراكتها الاستراتيجية المتعددة الأبعاد مع الولايات المتحدة، الشريك المؤسس، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في أفغانستان».

وكتب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على تويتر: «التحالف بين أستراليا والولايات المتحدة عميق ودائم، ويستند إلى قيم مشتركة، وأتطلع للعمل بشكل وثيق معكم في مواجهة العديد من التحديات في العالم».

وفي موقف مناقض، رأى رئيس الوزراء السلوفيني يانيش يانسا الذي كان هنأ ترامب بإعادة انتخابه، أن نتيجة الاقتراع لم تحسم بعد. وكتب في تغريدة: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع الولايات الأميركية حيث النتائج متقاربة، ولم تصدر المحاكم قرارها».

ورأى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه من السابق لأوانه تهنئة جو بايدن. وقال: «سننتظر حتى يتم حل جميع القضايا القانونية، ولا نريد أن نتسرع».

وأضاف: «لا نرغب في التصرف باستخفاف، ونريد احترام حق تقرير المصير للشعوب وحقوق الآخرين»، بينما لم يعترف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته وأعلن نيته الطعن في الانتخابات في المحكمة.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه «مستعدّ دائماً للحوار» مع الولايات المتّحدة. وكتب الزعيم الاشتراكي في تغريدة «أهنّئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بفوزهما».