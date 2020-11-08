فرنسا تتجاوز حاجز الـ40 ألف وفاة بسبب «كورونا»

تجاوزت فرنسا حاجز الـ 40 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، بتسجيل وزارة الصحة العامة الفرنسية 306 حالات وفاة إضافية بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت مديرية الصحة العامة الفرنسية، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي في فرنسا 306 أشخاص في المستشفى بسبب فيروس «كوفيد - 19»، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 40169 منذ ظهوره.

وتشير الحصيلة الجديدة إلى أن إجراءات الحجر العام التي فرضتها الحكومة الفرنسية في البلاد منذ أكثر من أسبوع لم تظهر أثارها بعد، إذ تواصل أعداد حالات دخول المستشفيات جراء المرض الارتفاع.

وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت حالة إغلاق مرة أخرى حتى نهاية شهر نوفمبر/، على الأقل، بهدف الحد من تداعيات الموجة الثانية لتفشي وباء «كوفيد - 19» في البلاد، حيث منعت بموجبها الناس من المغادرة إلا للضرورة القصوى منها لأسباب طبية أو من أجل الذهاب إلى عمل ضروري أو شراء مواد غذائية، مع إغلاق المطاعم و استثناء المدارس والمصانع من ذلك.



