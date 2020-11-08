مقتل 8 مدنيين في هجوم جنوب شرقي أفغانستان



قتل ثمانية مدنيين بينهم أطفال عندما سقطت قذيفة هاون على طريق في عاصمة إقليم غزني التي تحمل نفس اسم الإقليم بجنوب شرقي أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم غزنى وحيد الله جمعة زادة، إن سبعة آخرين أصيبوا أيضاً في الحادث الذي وقع في الحي السادس بمدينة غزنى.

وأضاف وحيد الله، إن قذيفة الهاون هي واحدة من ثلاث قذائف هاون أطلقتها قوات طالبان على المدينة اليوم الأحد. وأكد وقوع الهجوم عضو المجلس الإداري للإقليم ناصر أحمد فقيري الهجوم، ولكن قوات طالبان لم تصدر بعد أي رد فعل على الحادث كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من انفجار قنبلة أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين مدنيين في البنك الوطني الأفغاني، من بينهم المراسل المعروف ، ياما سياووش ، في العاصمة كابول.

وسجلت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) مقتل 2115 مدنياً و 3822 مصاباً في الفترة من الأول من يناير وحتى الثلاثين من سبتمبر .



