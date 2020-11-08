الفلبين تسجل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 27 ألفاً و218 حالة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 7539 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت البلاد - اليوم الأحد - تعافي 11 ألفاً و430 شخصاً، ليرتفع إجمالي عدد من تماثلوا للشفاء في البلاد إلى 361 ألفاً و638 شخصاً.