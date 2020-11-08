أفغانستان تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأحد، 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 356 عينة تم جمعها خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية اليوم الأحد.

وخضع 125 ألفاً و575 شخصاً لاختبارات الفيروس في معامل حكومية، ومازالت هناك 6139 حالة نشطة في البلاد.

وبلغ إجمالي عدد المصابين في أفغانستان 42 ألفاً و159. وإجمالي عدد الوفيات بلغت 1562 وحالات الشفاء 34 ألفاً و458.

وقالت الوزارة إنه خلال 24 ساعة، تعافى 12 فرداً من الفيروس وتوفي ستة أشخاص.