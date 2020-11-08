العراق يسجل 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 44 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 11327 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 2530 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 498 ألفاً و549.

ولفتت إلى أن 3002 مصاب تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 428 ألفاً و928.