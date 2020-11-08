السعودية تسجل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5540 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 363 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 350 ألفاً و 592 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 420 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 337 ألفاً و386.