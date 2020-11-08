ماليزيا تسجل 852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا 852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مما يرفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 40 ألفاً و209، من بين ذلك 11 ألفاً و689 حالة نشطة، طبقاً لما ذكرته صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية اليوم الأحد.

وقال مدير عام وزارة الصحة، نور هاشم عبدالله، إن معظم الحالات تم تسجيلها في ولاية صباح.

وسجل مركز الاستعداد للأزمات والاستجابة لها في البلاد أربع حالات وفاة حتى، اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، مما يرفع إجمالي حالات الوفاة في مختلف أنحاء البلاد إلى 286 حالة.