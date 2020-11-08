إصابات كورونا في بريطانيا تصل إلى 1.17 مليون حالة

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 17ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الفيروس، وصل إلى 48 ألفا و978 حالة، وتعافى من المرض 2965 مصابا حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 40 أسبوعا.