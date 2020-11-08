مصر.. بدء التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأخيرة للانتخابات البرلمانية

أعادت مراكز الاقتراع في 13 محافظة مصرية اليوم الأحد فتح أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب.

وتشمل هذه المرحلة 13محافظة وهى القاهرة محافظات القليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويختار المصريون في الانتخابات بمرحلتيها 568 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة نحو 30 مليون ناخب لهم حق الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والتي تفتح أبوابها لمدة 12 ساعة من الساعة 9 صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

كانت انتخابات هذه المرحلة قد جرت في الخارج خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وسوف تعلن نتيجة المرحلة الثانية في الخارج والداخل ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 من نفس الشهر. وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 من نفس الشهر فى الداخل.

وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إضافة إلى التدابير الصحية التي يتم اتباعها في ظل جائحة كورونا، حيث يتم التشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي.