باكستان تسجل 1436 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس في البلاد إلى 6968 حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات تسجيل 1436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 343 ألفا و189طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و676 آلاف و263 اختبارا للكشف عن الإصابات بالفيروس، و 32 ألفا و350 اختبارا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 318 ألفا و417 من المصابين، فيما لا يزال 921 مريضا في حالة حرجة.