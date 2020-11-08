العراق يطلق عملية أمنية واسعة لتطهير جبال مكحول

انطلقت اليوم عملية عسكرية مشتركة لتطهير جبال مكحول شمال صلاح الدين.

وذكر إعلام الحشد، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز"، أن "عملية أمنية مشتركة انطلقت صباح اليوم، لتفتيش وتطهير جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين".

وأضاف أنه "تشارك بالعملية قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقطعات الملحقة بها ومفارز المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، وقطعات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ، والرد السريع ، وبغطاء جوي من طيران الجيش".

وأوضح أن "العملية الواسعة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهاب، والقبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة".

ومازالت مناطق عديدة من العراق تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين،