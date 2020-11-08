رئيس كوريا الجنوبية في رسالة تهنئة لبايدن: أتطلع للعمل معاً لتطوير التحالف

وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن رسالة تهنئة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس، معربا عن أمله في بذل جهود مشتركة لتطوير التحالف بين سول وواشنطن.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد أن مون قال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لـ جو بايدن وكامالا هاريس. تحالفنا قوي والروابط بين بلدينا متينة للغاية".

وأضاف: "أتطلع بشدة للعمل معكم من أجل قيمنا المشتركة ... ولدي توقعات كبيرة لدفع وتوسيع التنمية المستقبلية لعلاقاتنا الثنائية".

واستخدم مون حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي لتهنئة فريق بايدن، بدلا من القنوات الدبلوماسية الرسمية، على ما يبدو نظرا لأن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يسلم بعد بالهزيمة.

ومن المتوقع أن يسعى الرئيس مون إلى إرسال خطاب تهنئة رسمي إلى بايدن أو إجراء محادثات عبر الهاتف معه بعد بدء عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة.