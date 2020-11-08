الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد تسجيل 45674 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 8.5 مليون، فيما ظلت الزيادة اليومية في الإصابات عند نصف الذروة المسجلة في سبتمبر على الرغم من تنظيم سلسلة من المهرجانات الدينية.

وسجلت الهند ثاني أعلى عدد من الحالات في العالم، بعد الولايات المتحدة، التي بلغت الإصابات لديها 9.91 مليون حالة.

وقالت وزارة الصحة إن الوفيات ارتفعت بواقع 559 ليرتفع الإجمالي إلى 126121.

ويحل مهرجان الأضواء الهندوسي (ديوالي) هذا الأسبوع مما يثير مخاوف من أن يؤدي إلى انتشار أسرع للعدوى.