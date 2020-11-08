رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. فخامة جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية .. و أعرب عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه القادمة.

و ثمن صاحب السمو رئيس الدولة، في برقية تهنئة، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.. وأكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقيتين مماثلتين .. الرئيس الأميركي المنتخب بالمناسبة نفسها.