كوبا تستعد للعاصفة الاستوائية "إيتا "

بدأ مئات الآلاف من الكوبيين إخلاء منازلهم أمس مع اقتراب العاصفة الاستوائية "إيتا" من الساحل الجنوبي لكوبا ، ما يهدد بهطول أمطار غزيرة وفيضانات بعد مقتل العشرات في أميركا الوسطى.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في كوبا وصول العاصفة إلى اليابسة في وسط كوبا خلال الليل، محذرا من رياح تتراوح سرعتها بين 90 و 110 كيلومترات في الساعة وعاصفة وفيضانات ساحلية عارمة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إنه من المتوقع هبوب رياح مدارية تماثل قوة العاصفة اليوم الأحد على " فلوريدا كيز" ومناطق من جنوب ولاية فلوريدا .. لافتا إلى أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي أيضا إلى حدوث فيضانات مفاجئة.

واجتاحت "إيتا" - التي تعد واحدة من أعنف العواصف التي شهدتها أميركا الوسطى منذ سنوات - نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي مثيرة رياحا بلغت سرعتها 241 كيلومترا في الساعة قبل أن تضعف إلى منخفض استوائي مع تحركها إلى الداخل وإلى هندوراس وبليز المجاورتين.



