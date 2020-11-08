فرنسا تسجل أكثر من 40 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة

قالت السلطات الصحية في فرنسا في ساعة متأخرة من مساء السبت إن فرنسا سجلت أكثر من 40 ألف حالة وفاة بكوفيد 19- منذ بداية تفشي الجائحة.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 40169 حالة وفاة وفقا للأرقام التي تم إعلانها يوم السبت، أكثر من 300 منهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الوقت ذاته وافق البرلمان الفرنسي على تمديد حالة الطوارئ بسبب الجائحة. ومن المقرر أن تظل إجراءات الطوارئ سارية حتى 16 فبراير من العام القادم.

وتسمح حالة الطوارئ الصحية للحكومة بفرض القيود بمرسوم.

وتم إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد بأكملها في نهاية مارس. وتم تمديد حالة الطوارئ في بداية مايو تمديده حتى 10 يوليو ثم انتهت صلاحيته. ثم فرضته الحكومة مرة أخرى بموجب مرسوم في منتصف أكتوبر بسبب تزايد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا - لكن التمديد تطلب موافقة البرلمان.