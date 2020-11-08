بايدن يعتزم تعيين مستشارين للتعامل مع "كورونا" غداً

قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إنه سيعين فريقا من العلماء والخبراء يوم غد الاثنين لوضع "مخطط عمل" لمواجهة جائحة فيروس كورونا بمجرد توليه منصبه.

وقال إن المستشارين سيأخذون "خطة بايدن-هاريس" لاحتواء كوفيد ويحولونها إلى مخطط عمل يبدأ في 20 يناير 2021".

وأكد بايدن خلال خطاب النصر إنه لن يدخر جهدا لاحتواء هذا الوباء.