بايدن يشكر الأميركيين على منحه "فوزاً راسخاً" في الانتخابات الرئاسية

شكر جو بايدن مساء السبت الناخبين على منحه "فوزاً راسخاً" في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وانتصر فيها على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن في خطاب إعلان النصر مخاطباً أنصاره الذين احتشدوا في ولايته ديلاوير "أيها الأصدقاء، شعب هذه الأمة قال كلمته. لقد أعطونا فوزاً صريحاً، فوزاً راسخاً".