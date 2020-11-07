تحرير أوّل قرى «خب والشعف» في الجوف

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

طردت طلائع الجيش اليمني مسنودةً بمقاتلي القبائل، ميليشيات الحوثي الإرهابية من أولى المناطق المأهولة بالسكان في مديرية «خب والشعف» شرقي محافظة الجوف.

وقالت المصادر، إن المحور الشمالي بالجوف وقبائل «دهم» شنوا هجوماً أمس، على ميليشيات الحوثي في قرية «الاشراع» في «خب والشعف» تكلل بتحرير القرية وطرد ميليشيات الحوثي منها. وأوضح أن «الاشراع» أول قرية في المديرية يتم الوصول إليها، مشيراً إلى أن القوات تشرف حالياً على «شعب الراهنة» القريب من «سوق الثلوت» المحوري.

إلى ذلك، نفذت قوات الجيش، كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر الميليشيات شرق «بئر المرازيق» في المحافظة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، وتدمير عربة تابعة لها.

وترابط قوات الجيش منذ أسابيع شرقي «بئر المرازيق» على تخوم الحزم مركز المحافظة بعد أن كسرت الهجوم الحوثي على مأرب من جبهات «العلم والنضود».

وفي تعز، لقي 15 عنصراً حوثياً مصرعهم وجرح عدد آخر منهم، بعد تجدد للمواجهات أمس، في جبهة «مقبنة» غربي المحافظة. وقال مصدر عسكري: إن «المواجهات اشتعلت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة، التي حاولت الميليشيات الوصول إليها، وأنها أعقبت قصفاً مدفعياً عنيفاً شنته الميليشيات الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان».

وأضاف المصدر أن 15 عنصراً حوثياً قتلوا، وأصيب عدد آخر، خلال المواجهات فيما لاذت بقية العناصر بالفرار، مشيراً إلى أن الميليشيات مستمرة في قصفها للمدنيين، وفي انتهاكاتها بحق المواطنين، وكان آخرها تفجير منزل في محلة «القضاة» بقرية «العارضة» في مديرية «مقبنة».

في غضون ذلك، لقي قيادي في ميليشيات الحوثي مصرعه جراء قصف مدفعي شنته قوات الجيش في محافظة الضالع. واستهدفت مدفعية الجيش، تجمعاً للميليشيات، في منطقة «بيت الشرجي» بمديرية «قعطبة».

وأسفر القصف عن مصرع قيادي في الميليشيات الحوثية، مع عدد من عناصرها، وتدمير عربات تابعة لها.

وفي السياق، ألحق قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي، على حي منظر بمدينة الحديدة دماراً هائلاً بالمنازل، في جريمة هي الثانية من نوعها التي يرتكبها مرتزقة إيران بحق المدنيين بالحي خلال أسبوعين. وقالت مصادر محلية إن الميليشيات شنت قصفاً صاروخياً على حي منظر السكني الكائن جنوبي مدينة الحديدة وأدى إلى تدمير ثلاثة منازل وخسائر مادية جسيمة. وأدان سكان الحي ما تقترفه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين من جرائم ضد الإنسانية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى ومعاقين وخسائر جسيمة في الممتلكات، في ظل سريان الهدنة الأممية. ووثقت مشاهد مصورة الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالمنازل المستهدفة بالقصف الصاروخي الحوثي والتي تحولت إلى أنقاض.

وشهد حي منظر السكني في 20 أكتوبر الماضي قصفًا صاروخيًا حوثيًا مماثلاً أدى إلى تدمير 5 منازل تدميراً كلياً وأخرى مجاورة تعرضت لدمار جزئي وسقوط ضحايا من النساء والأطفال.