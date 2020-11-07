الخرطوم تستعد لاستقبال «قادة السلام»

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

تستعد الخرطوم لاستقبال رؤساء حركات الكفاح المسلح الذين وقعوا على اتفاق جوبا للسلام الأحد المقبل في لقاء جماهيري حاشد بساحة الحرية، بحسب والي الخرطوم أيمن خالد نمر.

ورحب والي الخرطوم بقادة السلام، وقال في لقاء مع ياسر عرمان رئيس وفد «الجبهة الثورية» ونائب رئيس الحركة الشعبية، إن الخرطوم ستخرج لاستقبال قادة السلام، لتؤكد أنها ودعت الحرب، وأنها مع السلام. وأكد الوالي إن ولاية الخرطوم ستقوم بواجبها كاملا تجاه هذا الاحتفال التاريخي.

من جانبه، أكد عرمان ضرورة أن تعمل كل أطراف الحكم الانتقالي والقوى السياسية لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية، وتنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام. وأكد عرمان ضرورة أن تصبح الخرطوم أحد روابط الوحدة الوطنية، وأن تعكس الثراء والتنوع في السودان، وأن تكون نموذجا لدولة المواطنة، ونموذجا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

إلى ذلك، أكدت مديرة قسم العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» رينا غيلاني، أهمية مساعدة المجتمعات النازحة في السودان على إعادة بناء سبل العيش، مشددة على أن المكتب يركز ليس فقط على كيفية مساعدة الناس على البقاء على قيد الحياة، ولكن كيف يبنون مستقبلا للغد. وذكر مكتب «أوتشا» في السودان في بيان أمس، أن المسؤولة الأممية زارت المشاريع الممولة من صندوق السودان الإنساني في ولاية غرب دارفور غربى السودان، وأطلعت على الوضع الإنساني بشكل أفضل. وأضاف أن غيلاني التقت بمسؤولين حكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وأطلعت في غرب دارفور على الوضع بشكل أفضل ومعرفة أثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «اليوناميد» والاستجابة الإنسانية الحالية. وقالت غيلاني: «مع استمرار الشركاء في تقديم المساعدات للملايين من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر، هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات، وحان الوقت لتقديمها إلى السودان الآن».