مصر: إقبال كبير على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

أحمد شعبان (القاهرة)

احتشدت أعداد كبيرة من الناخبين المصريين، أمس، أمام لجان الاقتراع خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية والأخيرة في انتخابات مجلس النواب، والتي تجري في 13 محافظة لمدة يومين وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة «كوفيد- 19».

وهيمن حضور النساء وكبار السن على لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وتباينت نسب الحضور في التصويت بين منطقة وأخرى، حيث شهدت بعض اللجان وجوداً كثيفاً من الشباب والفتيات، فيما ارتفعت نسب الإقبال على التصويت في الوجه البحري على الرغم من سوء حالة الطقس في بعض المحافظات.

وأدلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة بالقاهرة، حيث شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس في الانتخابات 2085 مرشحاً بالنظام الفردي في 70 دائرة، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة 142 مرشحاً يتنافسون في دائرتين.

ويحق لـ29.4 مليون ناخب التصويت في المرحلة الثانية لمجلس النواب في محافظات: «القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء»، حيث يصوت الناخبون في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وأن العملية الانتخابية تسير بصورة طبيعية مع عدم تسجيل أي معوقات تُذكر، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع عن كثب كافة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المُشكلة، مؤكداً أن الهيئة لم تتلق أي شكوى من شأنها التأثير على النظام الانتخابي. وشدد لاشين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي أثناء عملية التصويت.

ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جميع المصريين لممارسة حقهم في الانتخابات الذي كفله الدستور لهم، مؤكداً عقب الإدلاء بصوته، أن الانتخابات تتم في جو ديمقراطي، وتتضمن كل مقومات الحياة والنزاهة، مشيداً بالإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وزارة الصحة في إطار مواجهة فيروس كورونا.

ويتكون مجلس النواب المصري من 284 نائباً يتم اختيارهم بنظام «القوائم المغلقة»، و284 نائباً يتم اختيارهم بنظام «الفردى» بإجمالي 568 نائباً منتخباً، بينهم 142 امرأة وفقاً لنسبة الـ25 % المخصصة للنساء، فيما يعين الرئيس المصري 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفــق نسبــة الـ5 % المقررة لهن قانوناً ليصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضواً.

وفازت القائمة الوطنية، وهي تحالف سياسي يقوده حزب مستقبل وطن، بـ142 مقعداً من أصل 284 مقعداً في المرحلة الأولى من الاقتراع، والتي أجريت أواخر الشهر الماضي في 14 محافظة من أصل 27 محافظة مصرية.

موجة طقس سيئ تضرب مصر

شهدت عدد من المحافظات المصرية موجة طقس سيئ وهطلت الأمطار الغزيرة في عدد من المناطق، مع تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من تطور التقلبات الجوية إلى منخفض جوي عميق يضرب أقصى مناطق شمال مصر بداية من أمس، وقد يتحول إلى عاصفة مطرية ورعدية قوية.

وحذر محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ في مصر، من تعرض مصر لمنخفض جوي عميق قد يتطور إلى عاصفة مطرية ورعدية قوية في مناطق شمال الجمهورية، تصل فيها سرعات الرياح إلى أكثر من 40 كم في الساعة وكميات الأمطار تتعدى 5 مم في اليوم مع وجود هبات من البرد وكرات الثلج.

وأضاف أستاذ التغيرات المناخية لـ «الاتحاد»، أن محافظة مطروح والساحل الشمالي هي الأكثر تأثراً بالموجة وقد تمتد لمناطق الداخل في الدلتا وقد تصل إلى القاهرة، مشدداً على أن هذا الإنذار يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والاستعداد للتعامل مع كميات أمطار عالية وارتفاعات متوقعة في منسوب المياه في الأودية وتجمعات المياه والطرق وتجهيز الإصلاحات اللازمة للبنية التحتية خلال الثلاثة أيام المقبلة.