قتيلان طعناً وسط أوكرانيا وتوقيف المهاجم



قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بينهم فتى في هجوم بالسكين نفذه شخص تم توقيفه في وسط أوكرانيا اليوم السبت، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأوضحت الشرطة الوطنية الأوكرانية أن شخصا يحمل سكينا هاجم الناس بشكل عشوائي في مدينة كريفي ريه وسط البلاد، متسببا بوفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين بينهم فتى في الثامنة من العمر.

وأفادت أن المهاجم تم توقيفه، مشيرة إلى أنه من السكان المحليين، ويبلغ من العمر 37 عاما.

ولم تتوافر بعد تفاصيل إضافية عن الاعتداء أو أسبابه.

وقضى سبعة أشخاص في مايو الماضي بإطلاق نار على هامش رحلة صيد سمك في وسط أوكرانيا، في حادث قتل جماعي نادر في الجمهورية السوفياتية السابقة.