حشود تخرج للاحتفال بفوز بايدن في ولايات أميركية عدة

تهافت آلاف الأميركيين السبت إلى شوارع مدن عدة للاحتفال بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وسط صيحات فرح، ومطلقين أبواق سياراتهم بعد دقائق قليلة على إعلان انتخاب المرشح الديمقراطي، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وتقاطرت الحشود في واشنطن إلى البيت الأبيض وشارع «بلاك لايفز ماتر»، وهو قسم من الجادة المؤدية إلى المقر الرئاسي أطلق عليه في الربيع اسم حركة «حياة السود مهمة» احتجاجاً على العنصرية وعنف الشرطة بحق السود.

وانتشرت اللافتات التي تحمل اسمي جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس في شوارع العاصمة الفدرالية التي تعتبر معقلاً ديموقراطياً، يرفعها مناصرون لهما يضعون جميعهم كمامات للوقاية من وباء «كوفيد - 19».

وانتظر الأميركيون أربعة أيام لمعرفة اسم رئيسهم المقبل، بعد سباق انتخابي شهد منافسة محتدمة في ظل انقسام عميق يعم البلد.

وفي نهاية المطاف، أعلنت وسائل الإعلام الكبرى الأميركية السبت تخطي بايدن عتبة 270 صوتاً من كبار الناخبين التي تفتح له أبواب البيت الأبيض في يناير المقبل.

وبدأت الاحتفالات أيضاً السبت في مقره في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، وفي مدن أخرى مثل فيلادلفيا.



