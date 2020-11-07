ميركل تهنئ بايدن بالرئاسة الأميركية

هنأت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية جو بايدن وكاملا هاريس بعد أن أعلنت كبرى المحطات التلفزيونية فوزهما في انتخابات الرئاسة الأميركية اليوم السبت.

وقالت ميركل في تغريدة على تويتر "أتطلع للتعاون مستقبلاً مع الرئيس بايدن. صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا".

وشددت ميركل، وهي أول زعيمة في ألمانيا، على حقيقة أن هاريس ستكون أول نائبة رئيس منتخبة في الولايات المتحدة.