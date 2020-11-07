أوباما يصف انتصار بايدن بـ«التاريخي»

أشاد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، اليوم السبت، بانتصار نائبه السابق جو بايدن «التاريخي» في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال أوباما، في بيان «من حظنا أن جو يملك الميزات المطلوبة ليكون رئيساً، وأنه يتصرف منذ الآن على هذا الأساس. لأنه حين سيدخل البيت الأبيض في يناير، سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية لم يسبق أن عرفها رئيس جديد: جائحة متفشية، واقتصاد ونظام قضائي غير عادلين، وديموقراطية في خطر ومناخ مهدد».