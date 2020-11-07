ألمانيا تهنئ بايدن بفوزه برئاسة أميركا



هنأ وزيرا الخارجية والمالية بالحكومة الألمانية المرشح الديمقراطي جو بايدن بعدما أعلنت شبكات تلفزيونية كبرى فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، اليوم السبت، وعبرا عن أملهما في بداية جديدة وتحسن العلاقات عبر الأطلسي التي شهدت توتراً خلال عهد سلفه دونالد ترامب.

وقال وزير المالية أولاف شولتس على تويتر "تهانينا إليك أيها الرئيس المنتخب...الآن توجد فرصة لفصل جديد ورائع في العلاقات عبر الأطلسي. تظل الولايات المتحدة أهم وأقرب شركاء أوروبا".

وقال وزير الخارجية هايكو ماس على تويتر "نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية المقبلة. نريد أن نستثمر في تعاوننا وفي بداية جديدة واتفاق جديد عبر الأطلسي".