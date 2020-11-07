الجزائر تسجل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 50 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 61 ألفاً و381 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي عن رصد 12 وفاة جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس الجمعة، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 2036.

كما أشار فورار إلى تسجيل 273 حالة تعاف جديدة، بما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 41 ألفاً و843.



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