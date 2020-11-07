بولندا تسجل 27875 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت بولندا تسجيل 27875 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهو رقم قياسي يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يزيد على نصف مليون حالة.

جاء هذا مع دخول قيود جديدة حيز التنفيذ للحد من انتشار الوباء بعدما ارتفعت الإصابات ارتفاعاً حاداً خلال الشهر الماضي.

وقال أطباء لوسائل الإعلام البولندية إن عدد الأسرّة في المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي أوشك على النفاد، كما أن عدد المسعفين لن يكون كافياً.

وسجلت اليوم 349 حالة وفاة فيما سجلت بولندا أمس عدداً قياسياً من حالات الوفاة المرتبطة بكورونا بلغ 445.

وتتضمن القيود إغلاق معظم المتاجر في مراكز التسوق وكذلك المسارح والمتاحف وصالات العرض اعتباراً من اليوم السبت.



