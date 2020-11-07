السعودية تسجل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5525 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 407 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 350 ألفاً و229 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 433 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 336 ألفاً و966.